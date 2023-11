Jutta Leerdam wint de 1.000 meter in Heerenveen en gooit direct haar schaatspak open (beelden)

Onder toeziend oog van haar vriendje Jake Paul zette Jutta Leerdam vanmiddag de snelste tijd op de 1000 meter op het World Cup Kwalificatie Toernooi. Met een tijd van 1.13,64 was ze een fractie sneller dan haar rivaal Femke Kok.

Bekijk het pijlsnelle rondje van Leerdam hieronder:





Haar vriend Jake Paul had een eersterangs plek in het ijzige Heerenveense stadion, precies bij de finishlijn. Aan zijn zijde zaten Leerdams ouders, terwijl twee cameramensen voor hem stonden, die elk moment van zijn leven vastlegden voor zijn sociale media. Paul, die naast influencer ook profbokser is, heeft een indrukwekkende 24 miljoen volgers op Instagram.

Zaterdag plaatste Leerdam zich eveneens op de 500 meter voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Toen moest ze genoegen nemen met een tweede plek.