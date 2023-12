Jutta Leerdam wil per direct zwanger worden van Jake Paul

Jutta Leerdam heeft een grote kinderwens en blijkbaar vrij weinig geduld. Het liefst wordt ze zo rap mogelijk met jong geschopt. Rap als in: nu, à la minute! Dit laat ze weten in een frappante reactie op Instagram.

Hand op de buik

Jutta plaatst een zalig kiekje van haarzelf in een strak schaatspak op haar Instagram. Op de foto heeft ze haar hand in de buurt van haar buik. Ene Erik doet daarom in een reactie onder de foto een wilde aanname: “Zwanger!!! Hand zo op de buik!” Natuurlijk een compleet uit het verband getrokken statement, maar schijnbaar vindt Jutta het idee niet eens zo gek. “I wish,” reageert ze op deze Erik.

Dat is een duidelijke boodschap. Als het aan Jutta ligt, wordt ze liever vandaag dan morgen nog bevrucht. Het wordt dus hoog tijd dat Jake Paul eens raak gaat schieten.