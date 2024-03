Jutta Leerdam trekt kleinste bikini ter wereld aan

Het kan zijn dat het een trend is die we gemist hebben, maar de lapjes stof worden er in huize Leerdam-Paul niet groter op…

Bekijk het bewijsmateriaal hieronder:

Het seizoen van Leerdam

Leerdam werd een groot deel van het seizoen gehinderd door een enkel die vast kwam te zitten, wat vooral effect had op haar timing en afzet. “Ik weet nu hoe het is om geen normaal lichaam te hebben. Dat ik nu weer vrijuit kon schaatsen en mijn ‘power’ kwijt kon, was zo’n fijn gevoel,” zo meldt ze aan de NOS over haar recente baanrecord.

Brons

Al greep ze als titelverdedigster ‘slechts’ brons op het WK sprint, de laatste rit voelde voor Leerdam als een wereldtitel. “Dat was een wereldtitelrace. Als ik dit twee weken geleden bij de WK afstanden in Calgary had gekund, was ik wereldkampioen geweest. Ik voelde al die tijd al dat ik dit kon, maar het is toch fijn dat ik het naar mezelf kan laten zien dat ik zo hard kan…