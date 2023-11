Jutta Leerdam showt haar verschrikkelijk strakke schaatspakje in spiegel

Het is bizar hoe klein Jutta Leerdam haar schaatspakje is, zo is het bijna niet te geloven dat deze topfitte sportvrouw er daadwerkelijk in past…

Jutta Leerdam heeft erg spannend weekend

De knappe Jutta Leerdam is natuurlijk een hartstikke groot schaatstalent in ons land. Het is bijna niet te geloven hoe goed de blondine is. Er zijn natuurlijk een aantal afstanden waar Jutta echt in uit blinkt en dat zijn de vijfhonderd en duizend meter op de schaatsbaan. Jutta Leerdam moet het dus echt hebben van de korte afstanden en dan pakt ze altijd haar moment. Nu is het schaatsseizoen natuurlijk volop bezig en dat betekent dat er een grote wedstrijd aan zit te komen. Dat is natuurlijk altijd even spannend voor iedereen, zelfs voor de professionele en ervaren Jutta. Het gaat dit keer om een internationale wedstrijd, een World Cup. Deze wordt gehouden in Japan en het is de eerste op de individuele afstanden. Een belangrijk moment dus voor Jutta om de toon te gaan zetten van dit seizoen….