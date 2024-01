Jutta Leerdam laat haar ware gezicht zien en volgers schrikken zich rot

Jutta Leerdam is vannacht op de stalen vogel richting de Verenigde Staten gestapt, om daar haar bebaarde boksbink op te zoeken. De atlete plaatst een video op TikTok waarin ze laat zien in het vliegtuig te zitten en hoe ze ontbijt met een vette hamburger. Maar wat haar volgers opvalt, is voornamelijk haar blotebillengezicht: “Wow, zo anders!”

Als een ware Amy Winehouse On Ice, trekt Leerdam normaliter haar eyeliner door tot aan haar oren. Maar nu ze in het vliegtuig zit naar Jake Paul en net wakker wordt van een ‘dutje van vier uur lang’, heeft Jutta gekozen om haar vleesmasker onaangeraakt te laten. En dat valt haar volgers direct op. “Veel mooier en frisser, love it!”

Beter zonder make-up

De aanhang van Jutta is dus positief verrast door haar natuurlijke schoonheid. Sterker nog, als het aan hen ligt mag Leerdam haar signature look voor eens en altijd opdoeken. “Zonder die streepjes in je ooghoeken ben je echt zo veel…