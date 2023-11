Jutta Leerdam gesloopt door Japanner op 1000 meter: ‘Schuld van Jake Paul’

Jutta Leerdam heeft maar liefst achttien keer op een rij de 1000 meter gewonnen. Vandaag kan ze daar helaas geen 19e keer bij optellen. Onze ‘s-Gravenzandse schaatsgodin is maar liefst door twee tegenstanders verslagen: de Japanse Miho Takagi en de Amerikaanse Kimi Goetz.

Het mes op de keel

Jutta is momenteel in China voor de 1000 meter in Beijing. Dat maar liefst twéé anderen haar te snel afwaren vindt ze ‘erg jammer’, maar ze wist dat het er een keer van moest komen.

“Niet top, het is wat het is. Het is jammer dat ik niet de negentiende overwinning op rij pak, maar aan de andere kant is het niet te doen om een heel seizoen met het mes op de keel World Cups te rijden. Om steeds te blijven winnen. Wat ik deed is nog niet eerder gedaan, op zich ben ik trots op mezelf.”

‘Schuld van Jake’

Leerdam stelt dat er werk aan de winkel is: “Maar dit is wel een leermoment, ik moet beter worden. Waar het ook aan lag, die meiden waren vandaag sneller….