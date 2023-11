Jutta Leerdam deelt innig dansfilmpje met ‘tweelingzus’ Beaudine Leerdam

Jutta Leerdam is natuurlijk een bijzondere dame om te zien, maar wist je dat haar zusje Beaudine opeens hetzelfde eruit ziet?

De zusjes Leerdam lijken als twee druppels water op elkaar

Blijkbaar heeft Jutta een erg positief effect op haar zusje, want die wil opeens enorm op haar oudere zus lijken. Beaudine Leerdam, het jongere zusje van Jutta, begint zich in het filmpje hieronder opeens hetzelfde te kleden en gedragen als haar oudere zus. En daardoor lijkt het net alsof de twee meiden een tweeling vormen. Jutta is natuurlijk erg trots op haar zusje. Die vindt het alleen maar erg grappig dat haar zusje steeds meer op haar begint te lijken. Nog even en ze worden straks door elkaar gehaal op straat. Kijk de video maar, je kunt ze zo inderdaad moeilijk uit elkaar halen!

Zou Jake Paul nog een jonger neefje over hebben voor Beaudine?

Halloween is natuurlijk net geweest, maar volgend jaar zou Beaudine gewoon verkleed kunnen gaan als haar oudere zus.