Just Eat Takeaway | Wachten op bevestiging

Maaltijdmarktplaats en -bezorger Just Eat Takeaway (JET) ging in het laatste kwartaal van vorig jaar verder op de ingezette lijn van de voorgaande kwartalen. De winstgevendheid ging erop vooruit, maar de groei stokte. Op dat laatste lijkt het aandeel door beleggers afgerekend te worden. Zij stuurden de koers na de kwartaalupdate lager. Het aantal transacties en de waarde daarvan gingen flink achteruit in de regio’s Noord-Amerika en Zuid-Europa & Australië. Die liepen in beide regio’s met meer dan 14% terug ten opzichte van een jaar eerder.



Ook in Noord-Europa en het VK & Ierland slonk het aantal orders met 5 à 6%, maar de transactiewaarde…