Just Eat Takeaway.com verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com is positiever geworden over de EBITDA en vrije kasstroom dit jaar. Dit bleek woensdag uit een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger.

Just Eat verwacht voor dit jaar een aangepaste EBITDA van circa 310 miljoen euro, waar eerder werd gemikt op een resultaat van 275 miljoen euro. Analisten sloten vooraf een outlookverhoging al niet uit.

Ook over de ontwikkeling van de vrije kasstroom werd de maaltijdbezorger positiever. Deze moet in de tweede jaarhelft breakeven zijn en daarna positief. Eerder zei het bedrijf enkel een positieve vrije kasstroom halverwege 2024 te verwachten.

Over de brutotransactiewaarde werd Just Eat wel wat negatiever. Die zal tegen constante wisselkoersen met 4 procent dalen op jaarbasis, terwijl eerder nog werd gemikt op een krimp van 4 tot een groei van 2 procent.

Verder kondigde de maaltijdbezorger een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 150 miljoen euro. Dit volgt op een eerder…