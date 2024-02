Just Eat Takeaway bezorgt beleggers hoofdbrekens

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden







De geplaagde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway doet er alles aan om uit een diep dal omhoog te klimmen. De kans dat dat gaat lukken in 2024 neemt toe.



Just Eat Takeaway, advertentie Polen





Van een hoge piek naar een diep dal





Het verhaal van Just Eat Takeaway is genoegzaam bekend. Vanaf de beursgang in september 2016 steeg de aandelenkoers van het Nederlandse Takeaway in vier jaar tijd in een op het oog bijna rechte lijn van €23 tot boven de €100. De overname van het Engelse Just Eat, die werd aangekondigd in 2019, droeg daar zeker aan bij. In de vaart der volkeren maakte de strijdvaardige CEO Jitse Groen meteen daarna de oversteek naar de Verenigde Staten. Hij vertilde zich daar lelijk aan de overname…