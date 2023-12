Jury Veroordeelt Monsanto tot Betalen van $857 Miljoen in Schokkende Schadevergoedingszaak

Leestijd: < 1 minuut

In een opvallende rechtszaak in de Verenigde Staten heeft een jury het chemiebedrijf Monsanto, nu een divisie van Bayer, opgedragen een enorme schadevergoeding van 857 miljoen dollar (ongeveer 785 miljoen euro) te betalen.

Deze boete komt na claims van zeven personen, waaronder leerlingen en ouders die vrijwillig werkten in een school in Monroe, Washington. Zij beweren ziek te zijn geworden door chemische stoffen, bekend als polychloorbifenylen (PCB’s), die werden gebruikt in de fittingen van lampen.

Het argument van de eisers, ondersteund door hun advocaat, was dat Monsanto gedurende vele jaren de gevaren van PCB’s verborgen heeft gehouden. PCB’s zijn bekend om hun moeilijke afbreekbaarheid en kunnen bij hoge inname ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De jury stemde in met deze zienswijze en achtte Monsanto nalatig in deze zaak.

Monsanto, inmiddels onderdeel van het Duitse Bayer, verzet zich tegen deze uitspraak en heeft aangekondigd…