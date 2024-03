Jurriën Timber 201 dagen na zware knieblessure terug op trainingsveld Arsenal

Goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman én voor Arsenal-trainer Mikel Arteta: heeft woensdag, op de kop af 201 dagen nadat hij zijn voorste kruisband afscheurde, zijn rentree op het trainingsveld van zijn club gemaakt. The Gunners delen op X een tweetal foto’s waarop te zien is dat de 15-voudig international van Nederland op de weg terug is.

Timber maakte afgelopen zomer een fraaie transfer van Ajax naar de Londense topclub. Arsenal telde 40 miljoen euro neer voor de 22-jarige centrale verdediger, die in de voorbereiding op zijn eerste seizoen ook geregeld als linksback werd gebruikt door trainer Mikel Arteta. Op die positie mocht hij ook starten in zowel de strijd om het Community Shield tegen kampioen Manchester City (5-2 winst na strafschoppen) als de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Nottingham Forest.



Artikel gaat verder onder video



In de blessuretijd van de eerste helft van dat duel ging het echter helemaal mis voor Timber. De…