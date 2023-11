Juridische overwinning in zicht: Ripple sterk in rechtszaak tegen SEC

De bekende crypto-advocaat, John Deaton, heeft zijn visie gedeeld op de lopende rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Hij stelt dat indien Ripple in staat zou zijn om de zaak te schikken voor een bedrag van $20 miljoen of zelfs minder, dit beschouwd zou kunnen worden als een belangrijke juridische overwinning voor het bedrijf.

Ripple staar er goed voor in de rechtszaak

John Deaton, een deskundige in crypto-recht, heeft op het sociale netwerk X (vroeger Twitter) duidelijk gemaakt dat hij denkt dat Ripple veel sterker staat in de rechtszaak tegen de SEC dan sommigen geloven. Volgens hem is de kans groot dat Ripple niet half-half, maar met een grote meerderheid in hun voordeel zal uitkomen, misschien wel met 90 tegen 10.

Deaton’s uitlatingen volgden op een bericht van Stuart Alderoty, de hoofd advocaat van Ripple, die een recente juridische tegenslag voor de SEC aan de kaak stelde. Alderoty’s opmerkingen wezen op een patroon…