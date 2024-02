Juridische experts: Er komt (nog) geen schikking tussen Ripple en SEC

De al bijna vier jaar durende juridische strijd tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) houdt de gemoederen van XRP-investeerders flink bezig. Deze investeerders koesteren de hoop dat de zaak dit jaar tot een positieve afronding komt. Echter, de geruchten die de ronde doen over mogelijke schikkingen zijn ongefundeerd gebleken.

De geruchten over een schikking

Recente geruchten over een mogelijke schikking kwamen naar boven nadat de SEC Ripple opdracht gaf financiële informatie te verstrekken over de institutionele verkoop van XRP na de aanklacht. Dit verzoek leidde tot speculatie dat de commissie van plan zou kunnen zijn deze gegevens als onderhandelingsmiddel in te zetten.

Sommige interpretaties suggereren dat de SEC’s vraag naar financiële documenten wijst op een strategie om een gunstige deal te bewerkstelligen tijdens schikkingsgesprekken. Dit impliceert dat de SEC deze financiële informatie zou kunnen gebruiken om een betere…