Jürgen Klopp en Pep Guardiola maken elkaar gek – Voetbal International

Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City) hebben elkaar in evenwicht gehouden tijdens hun voorlopig laatste ontmoeting in de Premier League: 1-1. Tactische analyse van een wedstrijd waarin de managers elkaar nog eenmaal tot het uiterste drijven.

‘Ik ga beter slapen’, lacht Pep Guardiola nadat hem gevraagd is naar het aanstaande vertrek van Jürgen Klopp. ‘De dag voor de wedstrijd tegen Liverpool voelde altijd als een nachtmerrie.’

De manager van Manchester City is altijd angstig voor de kracht van Liverpool in de omschakeling. Dus piekert hij onophoudelijk over manieren om aan de hoge druk van Klopp te ontsnappen, zonder te veel risico te nemen op balverlies.