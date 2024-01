Jumbo Rapporteert Jaarlijks Verlies van Over 100 Miljoen Euro

Leestijd: < 1 minuut

Jaarlijks wordt er voor meer dan 100 miljoen euro gestolen uit de supermarkten van Jumbo, meldt de supermarktketen bij de presentatie van zijn jaarresultaten. “In veel winkels bedraagt het verlies door gestolen producten inmiddels zo’n 1 procent van de omzet en worden winkelmedewerkers geconfronteerd met onprettige situaties en toegenomen spanningen”, maakte het bedrijf bekend.

Jumbo wil de strijd tegen winkeldiefstal intensiveren. Om dit te doen, wil het supermarktconcern onder meer inzetten op intensiever cameratoezicht “en andere zichtbare en onzichtbare maatregelen”. Daarnaast test Jumbo deze maand naar eigen zeggen verschillende nieuwe methoden om diefstal te voorkomen en te bestrijden.

“Als we dit bedrag in prijsverlaging zouden kunnen stoppen, dan profiteren al onze klanten hiervan”, legt topman Ton van Veen van Jumbo uit. “Dat wordt dan ook onze insteek. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ik een veiligere…