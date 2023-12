Judith Hendriks is het zusje van Hélène Hendriks

Judith Hendriks, is één van de twee zussen van presentatrice Hélène Hendriks.

De drieling werd geboren op 6 augustus 1943 in Breda.

Judith, Claire en Hélène groeiden op in Breda.

Ze hadden alle drie een passie voor hockey.

Claire, behaalde zelfs goed op het WK met het Nederlands team.

In dit artikel vertellen we je alles over Judith Hendriks

Ze staat liever niet in de belangstelling

Judith Hendriks, staat liever niet in de belangstelling, vandaar dat er weinig over haar bekend is.

Op het hele internet staan maar een paar foto’s van het zusjes van Hélène.

Ze is werkzaam psycholoog

De zus van Hélène is werkzaam als psycholoog.

Op dit moment werkt ze bij ‘Dichterbij’.

Zeer waarschijnlijk woont Judith nog in Breda, hier woont haar zus Claire ook.

Studeerde aan de Radboud Universiteit

Nadat Judith Hendriks haar hbo-diploma haalde aan de Hogeschool, ging Judith studeren aan de Radboud…

Lees verder bij sterrenoptv.nl