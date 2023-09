JPMorgan zet aandeel CTP op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research is begonnen met het volgen van het aandeel CTP met een Overwogen advies en een koersdoel van 16,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank.

JPMorgan vindt dat de investeerder in logistiek vastgoed in de groeimarkten waarin het actief is, goed is gepositioneerd. De komende drie jaar kan de winst per aandeel met 11 procent per jaar stijgen. Geen enkele sectorgenoot die JPMorgan volgt, groeit zo hard, benadrukten de analisten.

De koers/winst-verhouding van CTP ligt met 18 net onder die van sectorgenoten, die op 19 zitten.

In Duitsland wordt een oplopend tekort verwacht tot aan 2028 en dat stuwt de groeiverwachtingen, aldus de bank dinsdag. Een deel van de capaciteitsbehoefte zal volgens JPMorgan in het oosten worden geleverd.

Met het tweede kwartaal is CTP op weg naar een totaal van 1,8 miljoen vierkante meter in ontwikkeling, met een verwacht rendement op de kosten van 10,6 tot 11,0 procent voor…