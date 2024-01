JPMorgan uit twijfels over de levensvatbaarheid van een Ethereum ETF

Terwijl de cryptomarkt een neerwaartse trend laat zien en de enthousiasme voor exchange-traded funds (ETF’s) afkoelt, blijven sommige partijen bezig met het ontwikkelen van nieuwe ETF-producten. Zo laaien de geruchten op over een Amerikaanse Ethereum (ETH) Spot ETF.

Analisten van de vooraanstaande wereldbank JPMorgan uiten echter hun twijfels over de haalbaarheid hiervan, waarbij ze de kans op goedkeuring schatten op slechts 50%.

De analisten voeren aan dat regelgevende complexiteiten en juridische onzekerheden rondom cryptocurrencies belangrijke barrières vormen. Een sleutelvraag die de kans op goedkeuring zou kunnen beïnvloeden, is of de SEC Ethereum zal classificeren als een commodity of als een security, wat essentiële implicaties heeft voor het groene licht voor een ETF.

Voorzichtige houding van SEC

De bankiers van JPMorgan wijzen op recente acties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waarbij de toezichthouder de goedkeuring van…