JP Morgan: Ethereum zal beter presteren dan Bitcoin in 2024, Halving al ingeprijsd

JP Morgan heeft recentelijk de verwachtingen voor een mogelijke crypto bull run in het komende jaar gematigd. De analisten van de bank benaderen de crypto-vooruitzichten voor 2024 met voorzichtigheid, wat wijst op een meer terughoudende houding ten opzichte van de mogelijke groei in de cryptomarkt.

Bitcoin Halving grotendeels ingeprijsd

Een team van analisten onder leiding van Nikolaos Panigirtzoglou heeft in een recent rapport aangegeven dat de impact van de aanstaande Bitcoin halvering al “grotendeels is ingeprijsd” in de huidige markt. Zij benadrukken dat zowel het halveringsevenement zelf als de gevolgen ervan voor het aanbod van Bitcoin voorspelbaar zijn en volgens hun analyse reeds voldoende verwerkt zijn in de huidige prijs van Bitcoin.

Verder voeren deze analisten aan dat, gezien de huidige hash rate en de moeilijkheidsgraad van het minen van Bitcoin, de productiekosten voor mijnwerkers naar verwachting zullen stijgen van ongeveer $22.000 op dit moment naar…