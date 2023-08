Jotti Verbruggen is de nieuwe vriendin van Wesley Sneijder

Jotti Verbruggen is de nieuwe vriendin van oud-voetballer Wesley Sneijder.

Het stel is al meerdere keren samen gespot en lijkt zelfs samen op vakantie te zijn geweest.

Het 27-jarige Belgische topmodel Jotti Verbruggen kan je kennen van ‘Love Island’.

Ook stond ze in de finale van Miss België, een knappe dame is het dus zeker.

Wie is Jotti Verbruggen?

Jotti Verbruggen, is 27 jaar oud en geboren en getogen in België.

In haar geboorteland is ze onbekend, in Nederland is Jotti een stuk bekender.

Je zal haar bijvoorbeeld kunnen kennen van Instagram.

Met 125.000 volgers is ze een populaire verschijning.

Daarnaast werkt ze als model voor de meest exclusieve merken en was ze te zien in tv-programma ‘Love Island’ samen met haar ex Cas Hooijer.

Zijn Wesley Sneijder en Jotti Verbruggen een stel?

Ja, Wesley en Jotti zijn een stel.

We hebben al meerdere foto’s gezien van Jotti en Wesley…

