Josje Huisman heeft opnieuw groot nieuws

Het zijn erg intense tijden voor Josje Huisman. Op 21 oktober beviel ze van haar tweede kindje, het jongetje Dai Dai.

“Dai Dai Saul Tanate. Geboren op 21 oktober 2023 om 14.35”, schreef ex-K3’tje Josje Huisman enkele weken geleden op Instagram. Dai Dai is haar eerste kindje samen met haar partner Leon Tanate. Uit een vorige relatie heeft ze nog een zoontje, Kamari.

(Lees verder onder de post.)

Nu hun gezinsgeluk compleet is, komen Josje en Leon met nóg meer bijzonder nieuws. “In december gaan we naar Antwerpen verhuizen!”, klinkt het in het Instagramverhaal van Leon.

“We zijn enthousiast om daar ons