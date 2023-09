Josje Huisman deelt prachtige foto’s van haar zwangere buik: “Wauw! Prachtig”

Josje Huisman verraste op Moederdag met geweldig nieuws. Het voormalige K3’tje is voor de tweede keer zwanger.

Josje Huisman mocht op 25 december 2018 haar zoontje Kamari verwelkomen. Komend najaar krijgt Kamari er een broertje bij. Josje verwacht met haar nieuwe partner Leon Tanate opnieuw een zoontje. Samen genieten ze momenteel van een vakantie aan de Millstätter See in Oostenrijk.

Op Instagram toont het ex-K3’tje haar zwangere buik in bikini. “Soms vergeet ik dat ik een bolle buik heb en schrik ik me een hoedje als ik mezelf ineens in een weerspiegeling zie”, schrijft Josje bij de foto’s.

“Soms vergeet ik juist totaal nìet dat ik zwanger ben, omdat ik het gevoel heb dat ik (nu al) uit elkaar spat. Alsof er allemaal niet genoeg plek is en/of rek op zit, terwijl ik toch echt al een bollere buik dan dit heb gehad.”

“In elk geval, volgens mij gaat het helemaal prima daarbinnen, veel getrappel en gedraai en mijn buik wordt steeds een beetje ronder! Ik ben toch…