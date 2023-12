In een even slordig als enerverend duel tussen Ajax en AEK (3-1) speelt Josip Sutalo zijn beste wedstrijd in Amsterdamse dienst. De zwaar bekritiseerde zomeraankoop oogt langzaam weer als de centrumverdediger die Ajax bij Dinamo Zagreb inschatte als toekomstige defensieleider. Vier momenten tegen AEK tekenen de stille kracht van Sutalo.