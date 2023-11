Jos Verstappen haalt uit naar Nederlandse politicus: ‘Wat een mafketel’

De vader van Max Verstappen geeft in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november zijn politieke visie over plannen van de Christen Unie, die er ineens voor pleit dat Nederlanders die om fiscale redenen niet meer in Nederland wonen belasting gaan betalen. Een gevoelige snaar bij de familie Verstappen.

Max Verstappen-heffing

Vandaag was Kamerlis Pieter Grinwis te gast bij het EO-programma Geld Of Je Leven, waar hij zijn plannen uit de doeken deed. Grinwis noemt zijn voorstel een ‘Max Verstappen-heffing’, een zogenaamde exitheffing dus. “Als je om fiscale redenen niet in Nederland woont mag je gaan bijdragen aan de Nederlandse staat,” zo laat hij weten.

Belastingparadijs

De naam ‘Max Verstappen-heffing’ slaat op het feit dat de drievoudig F1-kampioen al jaren in Monaco woont, waar hij geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de miljoenen die hij bij Red Bull Racing en via lucratieve sponsordeals bij elkaar raapt. Een doorn in het oog…