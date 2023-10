Jort Kelder onthult: Rutte zwemt wel eens naakt met déze politica

Mark Rutte (56) heeft meer dan een decennia lang het volk vermoeid met zijn rol als minister president. Binnenkort pakt hij eindelijk zijn biezen en verlaat hij voorgoed de politiek. Het lijkt erop dat meneer dus een minder druk rooster krijgt en lekker wat tijd voor zichzelf kan nemen. Jort Kelder weet al precies hoe die stiekemerd zijn vrije dagen gaat besteden.

Rutte laat zwembroek in de auto

Volgens Jort Kelder brengt Rutte regelmatig een bezoekje aan de kittige kabinetpoes Angela Merkel. Aan tafel bij Vandaag Inside doet hij een boekje open over hun intieme vriendschap. “Ze zijn erg op elkaar gesteld. Angela gaat dan in een Duits meer zwemmen. Mark zegt dan dat hij zijn zwembroek even in de auto laat.” Johan Derksen begint meteen te vissen: “Bloot?” Kelder kijkt even bedenkelijk. “Nou ja… Ze hebben daar wel de ‘freikörperkultur’ in Duitsland.”

‘Vrije lichaamscultuur’

Jort refereert hier naar de ‘vrije lichaamscultuur’. Deze stroming is…