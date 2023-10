Jorrel Hato over zijn razendsnelle ontwikkeling – Voetbal International

In het oog van de storm bij Ajax blijft de jongste speler uit de selectie nog het best overeind. Jorrel Hato (17) is niet meer weg te denken uit de basis van Ajax 1 en inmiddels ook al een vaste waarde bij Jong Oranje. Een gesprek over zijn jeugd in Rotterdam, adviezen van Remko Pasveer en dromen van Oranje.