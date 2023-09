Jorge Sánchez moet meer wedstrijden gaan spelen dan gedacht voordat koopoptie gelicht wordt

De huurtransfer van Jorge Sánchez van Ajax naar FC Porto is definitief rond. De rechtsback wordt voor de rest van dit seizoen verhuurd, zo heeft de Eredivisie-club dinsdagavond bevestigd via het clubkanaal. De overgang hing al enkele weken in de lucht.

Transferjournalist Fabrizio Romano meldde zondag al dat er een definitief akkoord was tussen alle partijen. FC Porto heeft een optie tot koop, die volgens Romano verplicht wordt gelicht als Sánchez twintig wedstrijden gaat spelen. Dat aantal ligt hoger dan hij aanvankelijk meldde (vijftien). Volgens De Telegraaf is de afkoopsom 3,8 miljoen euro. In het persbericht van Ajax wordt de koopoptie bevestigd, maar wordt er geen potentieel transferbedrag genoemd.



De 25-jarige Sánchez ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Ajax. De club betaalde een jaar geleden minimaal vijf miljoen euro aan Club América voor zijn komst. Uiteindelijk kwam hij in zijn eerste seizoen tot 26 officiële wedstrijden….

