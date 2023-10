Joran van der Sloot heeft Natalee Holloway vermoord, aldus Joran

In een recente ontwikkeling rondom een langlopende zaak heeft Joran van der Sloot een schokkende bekentenis gedaan over de verdwijning van Natalee Holloway.

Joran aan de leugendetector

Joran van der Sloot, die momenteel betrokken is bij een afpersingszaak in de Verenigde Staten, heeft toegegeven dat hij betrokken was bij de moord op Natalee Holloway. Na grondig onderzoek door de FBI is deze bekentenis als “geloofwaardig” bestempeld. De 36-jarige man onderging ook een leugendetectortest, die verder bijdroeg aan het vertrouwen in zijn verklaring.

Achtergrond van de zaak

Er waren al geruchten dat Van der Sloot zou bekennen in de zaak in Alabama, waar hij wordt beschuldigd van afpersing. Als onderdeel van een mogelijke deal met de Amerikaanse justitie, waarbij hij mogelijk een verminderde straf zou krijgen, zou hij volledige openheid van zaken moeten geven over de verdwijning van Holloway en de afpersing van haar familie. Deze deal zou kunnen resulteren…