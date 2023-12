Jongste zoon is doodsbang voor zijn moeder Wendy van Hout, vriendin van Peter Gillis

Het is Roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten die dit schokkende nieuws naar buiten hebben gebracht..Volgens haar ex-vriend, en tevens vader van haar jongste zoon, zou zijn zoontje doodsbang zijn voor zijn moeder.

SLAAT ZOONTJE

En daar blijft het niet bij: Wendy zou haar zoontje zelfs slaan. Peter is overigens niet de eerste man die Wendy aan de haak slaat. Ze heeft namelijk vijf kinderen uit drie verschillende relaties. De oudste twee wonen in Frankrijk en met de jongste drie heeft ze nog regelmatig contact.

Roddelpraat had contact met de ex en hij vertelde dat het helemaal geen gelukkig gezin is en deelt schokkende verhalen. Het jongste zoontje van Wendy en de ex-vriend in kwestie zou helemaal niet goed behandeld worden door zijn moeder.

HUILEN EN SCHREEUWEN

Verder vertelde de ex dat zijn zoon elke twee weken slechts vier dagen bij Wendy verblijft en dat hij daarna tien dagen bij zijn vader is. En dit is niet voor niks zo geregeld. Het jongetje (5) wil…