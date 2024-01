‘Jong Oranje-spits Noah Ohio gaat seizoen afmaken in Eredivisie’

FC Utrecht is dicht bij de komst van . De spits van Jong Oranje moet de Domstedelingen op huurbasis komen versterken in het restant van het seizoen, zo meldt Gianluca Di Marzio. Ohio is op dit moment speler van Standard Luik.

Ohio (20) moet het in de Belgische competitie doen met invalbeurten. Slechts dertien keer kwam de centrumspits dit seizoen in actie. In die dertien competitieoptredens kon Ohio zijn stempel niet drukken, de spits was bij nog geen enkele goal betrokken. Vorig seizoen was dat anders, toen de jongeling in 27 wedstrijden vijf keer het net wist te vinden.



Artikel gaat verder onder video



Volgens Italiaanse transferspecialist Di Marzio zou FC Utrecht een tijdelijke komst van Ohio wel zien zitten. De journalist doet geen uitspraken over hoe concreet de belangstelling is. Niet alleen Utrecht zou Ohio op de korrel hebben, want ook Serie A-ploeg Genoa bekijkt de aanvaller. Utrecht beschikt op dit moment over Mats Seuntjens en Isac Lidberg (beide goed voor één…