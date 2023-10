Jong Oranje dankzij dubbelklapper Bjorn Meijer ruim langs Jong Georgië

Het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger heeft zich overtuigend gerevancheerd voor het 1-1 gelijkspel tegen Georgië op het EK Onder 21 van afgelopen zomer. In het kwalificatieduel voor het Europees kampioenschap van 2025 werd een 0-3 uitoverwinning geboekt, waarbij Club Brugge-back Bjorn Meijer een hoofdrol voor zich opeiste.

In juni, nog onder Reizigers voorganger Erwin van de Looi, reisde Jong Oranje vol vertrouwen af naar datzelfde Georgië, dat samen met Roemenië gastheer was van het toernooi. Na gelijke spelen tegen de leeftijdgenoten uit België (0-0) en Portugal (1-1) bleek het thuisland in de derde poulewedstrijd echter eveneens niet te verslaan; na opnieuw een 1-1 gelijkspel zat het toernooi er al na de groepsfase op.



Artikel gaat verder onder video



Vier maanden later vormden de Georgiërs niet opnieuw het struikelblok voor de Nederlandse talenten. Reeds voor rust nam Jong Oranje afstand van de thuisploeg door twee treffers van Meijer, beiden na een…