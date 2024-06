Wat is JOMO? Uitleg + Tips

We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord van FOMO (Fear of Missing Out) of “de angst om iets te missen”. FOMO is de valuta van sociale mediaplatforms, die ons aanmoedigen om ons leven te vergelijken met dat van anderen. Voor elk bericht over gezondheid, rijkdom en geluk betalen we misschien met het ongemak en de angst om iets te missen, waarbij we vaak vergeten dat de berichten zwaar gecureerde presentaties zijn van “het goede leven”.

Omgekeerd verwijst de vreugde van het missen. JOMO, naar het loskoppelen van het online leven en het opnieuw verbinden met eenvoudige genoegens in het huidige moment en wordt het aangeprezen als een tegengif voor de angst van het missen, FOMO.

Wat is JOMO?

JOMO staat voor de ‘vreugde van het missen’ namelijk ‘Joy Of Missing Out’. De officiële definitie is “plezier ontleend aan een rustig of onafhankelijk leven zonder het gevoel te hebben dat je spannende of interessante gebeurtenissen mist die elders plaatsvinden”.

Het betekent in wezen aanwezig en tevreden zijn met waar je bent in het leven en wat je doet. Denk aan stoppen met het vergelijken van je leven met anderen, aanwezig zijn in het moment en je richten op wat je wilt doen, niet wat je ‘zou moeten’ doen. Dat klinkt als iets om naar te streven, toch!

In deze blog gaan we in op enkele van onze toptips om JOMO volledig te omarmen in je leven.

1. Beoefen de kunst van het ‘nee’ zeggen

JOMO draait om grenzen stellen en aangeven wanneer je nee moet zeggen. Het gaat over accepteren dat je eigenlijk niet alles kunt doen en in plaats daarvan die momenten van stilte vieren. Nee zeggen kan een van de moeilijkste dingen zijn om te doen, vooral als je iemand wilt helpen of het gevoel hebt dat je iets zou moeten doen. Maar soms is nee zeggen de beste vorm van zelfliefde en zelfbehoud. Het is ook een heel belangrijke manier om jezelf fysiek en mentaal te beschermen.

2. Sluit je af van sociale media en ontvolg negativiteit

JOMO richt zich op het ervaren en genieten van het echte leven, niet het leven online. Dit betekent dat je je vrije tijd niet moet besteden aan het scrollen op je sociale media. Probeer in plaats daarvan de internetverbinding te verbreken en je bezig te houden met activiteiten die je vreugde brengen, zoals tijd doorbrengen met familie en vrienden, koken of eropuit trekken in de natuur. Binnen alle redelijkheid betekent dit ook dat het belangrijk is om iedereen te ontvolgen die FOMO uitlokt of jou of je leven het gevoel geeft ontoereikend te zijn.

3. Doe het rustig aan en wees aanwezig

JOMO gaat over het wegnemen van de verwachting dat we altijd iets moeten doen of ‘onderweg’ moeten zijn om onze waarde te bewijzen en ons voldaan te voelen. Het gaat ook over vertragen, opnieuw contact maken met onszelf en begrijpen wat voor ons werkt. Het is maar al te gemakkelijk om verstrikt te raken in het hoge tempo van het leven en dit kan een tol eisen van onze geestelijke gezondheid en ons welzijn.

JOMO zorgt ervoor dat je in de bestuurdersstoel gaat zitten, zodat je de controle over je leven terugkrijgt. Sta jezelf toe om rustig aan te doen, omarm de rustige momenten en leef in het moment. Vertragen kan ons ook creatiever maken en dat kun je dan kanaliseren naar andere aspecten van je leven.

4. Geef prioriteit aan wat belangrijk voor je is

Wees bewust met je tijd; het is tenslotte een van de meest waardevolle dingen die we hebben. Geef prioriteit aan wat belangrijk voor je is – of dat nu sporten is, een vriend(in) ontmoeten, een creatief project starten of mediteren, zorg dat de belangrijke dingen tellen. Het is belangrijk om te stoppen met je zorgen te maken over wat andere mensen doen of denken en je te richten op jezelf en je prioriteiten.

Zoals Marie Kondo ooit zei: