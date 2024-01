Johnson & Johnson | Farmaceut gaat matig 2023 wegspoelen

Op dinsdag 23 januari presenteert Johnson & Johnson (JNJ) de jaarcijfers. Beleggers hoeven echter niet af te wachten of het bedrijf zich dan ook waagt aan een prognose voor het lopende jaar. Dat heeft de specialist op het vlak van farmacie en medische technologie namelijk al begin december gedaan. Op de beleggersdag van 5 december rekende het concern al voor dat de aangepaste winst per aandeel naar schatting uitkomt tussen $10,55 en $10,75. In 2023 was dat circa $10, maar in werkelijkheid is de onderliggende winstgroei in het lopende jaar toch wat hoger dan die 5,5 tot 7,5%.



Het groeitempo wordt iets afgeremd…