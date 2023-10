Johnson & Johnson | Beleggers worden niet warm van degelijke cijfers

De omzet van Johnson & Johnson (JNJ) groeide in het derde kwartaal op operationele basis met 6% naar $21,4 mrd. Dat was voor het overgrote deel te danken aan een toename van 11% naar $12,0 mrd op de Amerikaanse thuismarkt. Omdat de verkopen in Europa onder druk stonden, bleef de omzetgroei in de rest van de wereld beperkt tot minder dan 1%. Op divisieniveau sprong de divisie medische apparatuur eruit met een operationele omzetgroei van 10% naar $7,5 mrd. Die stijging was overigens vooral het gevolg van snel toenemende verkopen van apparatuur voor hartcontrole en -operaties: +48% naar $1,6 mrd. De omzetgroei van andere activiteiten in de divisie bleef beperkt tot hooguit 5%.