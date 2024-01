Johnson Controls | Beleggen in koolstofarmere gebouwen

Sinds 2005 stelt Corporate Knights jaarlijks een lijst op met de 100 duurzaamste bedrijven ter wereld. De eerste plaats gaat dit jaar naar het Australische bedrijf Sims, gevolgd door Brambles en Vestas. Een opvallende afwezige in de lijst is Johnson Controls International. Vorig jaar stond dat concernop de 17e plaats. Ligt dat aan de samenstellers van de lijst of is er iets aan de hand met het bedrijf?



Johnson Controls International opereert wereldwijd als een multi-industrieel en technologisch bedrijf. Het is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en verkoop van apparatuur voor de regulering van gebouwen, zoals verwarming, airconditioning, ventilatiesystemen…