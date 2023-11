John van ‘t Schip legt uit waarom ‘geweldige afmaker’ Mikautadze niet speelt bij Ajax

had meer verwacht van zijn eerste paar maanden bij Ajax, maar volgens Ajax-trainer John van ‘t Schip zullen de Amsterdammers hem zeker nog gaan gebruiken. De oefenmeester ziet in de Georgiër een uitstekende afmaker, maar stipt ook een duidelijk verbeterpunt aan voor de aanvaller,

“Mikautadze heeft een hele fijne toch en kan geweldig afmaken, dat hebben we gezien op de training”, zegt Van ‘t Schip op de persconferentie na afloop van het duel tussen Ajax en FC Volendam, toen hij werd gevraagd naar de rol van de van Metz overgekomen aanvaller binnen Ajax. Van ‘t Schip lijkt, net als eerdere trainers, een duidelijke reden te hebben waarom Mikautadze bij Ajax niet een keer in de basis begint: “Bij hem is het misschien nog dat hij zich moet aanpassen aan de manier van hoe we als Ajax willen spelen. Als je de bal verliest, wat doe je dan? En hoe ga je druk geven?”



Artikel gaat verder onder video



De trainer vervolgt: “Dat zijn dingen waar hij misschien iets meer tijd voor…