John de Bever levert fors in op de uiteindelijke verkoopprijs van zijn appartement. Zie foto’s

Vanmorgen is het appartement van zanger John de Bever bij de notaris overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De uiteindelijke verkoopprijs valt best wel tegen.

DIT VERLIES LIJDT JOHN DE BEVER

De vraagprijs was 575.000 euro en uiteindelijk is het appartement verkocht voor 540.000 euro ofwel 35.000 euroi onder de vraagprijs. Zelf kocht hij zijn appartement in 2020 voor een prijs van 465.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 558.000 euro. Als de hypotheek is volgetrokken dan resteert er een verlies van slechts 18.000 euro. Is nu de lach van zijn gezicht?

INDELING APPARTEMENT

ZIj bieden de koper een appartement, gelegen te midden van een golfbaan, met een woonoppervlakte van 124 vierkante meter met in totaal vier kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer.

Koken kan in de open luxe keuken voorzien van diverse inbouwappartuur. Verder is er nog een thuiswerkplek en een balkon met uitzicht op de golfbaan. De auto kan worden geparkeerd in de…