John de Bever helemaal klaar met zijn man Kees!

Grote spanningen in de relatie tussen zanger John de Bever en zijn man Kees. John is er helemaal klaar mee en dit heeft te maken met de verhuizing naar het nieuwe appartement dat de heren hebben gekocht.

VERHUIZING

En John is hier helemaal klaar mee. Dit is namelijk niet de eerste keer. John en Kees gaan namelijk voor de elfde keer verhuizen in vijftien jaar tijd. Deze keer gelukkig niet heel ver weg. Ze gaan verhuizen in hetzelfde wooncomplex als waar ze nu wonen.

“Ik ben klaar met de onrust van die man. .Kees wil overal maar een jaar of tweeënhalf blijven wonen. Ik hoop dat we nu langer in ons nieuwe onderkomen blijven.”. John is ieder geval erg stellig: “Hierna verhuis ik niet meer!”

REACTIE KEES

Ook Kees komt aan het woord. Waarom wil hij eigenlijk alweer verhuizen? “Bij onze nieuwe woning hebben we een mooier uitzicht, er gebeurt meer”, legt Kees uit. “Ik hecht overigens niet aan een huis of een bepaalde plek. Ik hecht aan mensen of een mooie ring die ik van…