John de Bever en Oranjelegioen zetten Ierland op z’n kop [video]

Het Nederlands Elftal wist met de hakken over de sloot van Ierland te winnen, desondanks was de sfeer rondom de wedstrijd in Dublin fantastisch. Het Oranjelegioen werd begeleid door onder meer muziek van John de Bever en Snollebollekes, waardoor de Ierse stad heel even kon kennismaken met de hogere cultuur uit ons kikkerlandje.

Bekijk de sfeerbeelden hieronder:

Nederland vs Ierland

Het Nederlands elftal heeft zondag cruciale overwinning behaald in de strijd om kwalificatie voor het Europees Kampioenschap. In een spannende uitwedstrijd tegen Ierland kwam Oranje terug van een 1-0 achterstand om met 1-2 te winnen. De wedstrijd begon moeizaam voor Oranje.

Foutje van Virgil

Een fout van Virgil van Dijk leidde tot een penalty voor Ierland, die werd benut door Adam Idah. Echter, Nederland kwam terug met een penalty van Cody Gakpo na een overtreding op Denzel Dumfries. De echte ommekeer kwam toen invaller Wout Weghorst het winnende doelpunt scoorde na…