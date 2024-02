Johan Derksen wilde absoluut niet op televisie, maar werd een ster – Voetbal International

Jarenlang was hij de schrik van voetballand, maar eind jaren negentig maakte ook het grote publiek kennis met Johan Derksen. Dat zag een wat gezette man overal zijn mening over geven. ‘Toeval speelt een grote rol in mijn leven, als dat al bestaat, hè. Het was Hugo Borst die mij ooit neerzette voor de camera’, blikt Derksen terug.

Eigenlijk beviel een leven in de anonimiteit hem prima. ‘Dit was toen helemaal niet mijn ambitie, ik had net de foto laten weghalen bij de column, omdat ik geen zin had bij stadions voor mijn leven te moeten rennen. Ik heb gezien hoe ze Frits Barend een keer voor zijn bek sloegen, er hing een nare sfeer in die tijd. Maar Hugo hield vol, ik zou uitermate geschikt zijn met mijn zwart-wit mening….