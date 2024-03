Johan Derksen vraagt BN’er ten huwelijk in de uitzending

Een aantal weken terug maakte Olcay Gulsen haar debuut in Vandaag Inside, tot groot genoegen van tafelheer Johan Derksen. Zo zou de zakenvrouw volgens hem vaker mogen langskomen omdat ze in zijn ogen ‘van het scherm afspat’. Nou, dat laat Ollie zich geen twee keer zeggen. Gisteren schoof ze opnieuw aan bij de heren van Vandaag Inside, waar een kwijlende Johan dit maal nóg een stapje verderging.

Debuut van Olcay

Normaal gesproken worden de tafelgasten die voor het eerst zijn langsgekomen pas de volgende dag geëvalueerd, maar Olcay wilde na haar intree dat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen daar niet mee zouden wachten.

Ze zette zich schrap voor een dosis kritiek, maar werd spontaan verrast. “Ik vind je een bijzonder aantrekkelijke vrouw en je spat van het scherm. Je mag van mij iedere avond komen,” zei Johan toen.

Vierde huwelijk

Omdat Johan zo lovend over haar was, is Olcay…