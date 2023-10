Johan Derksen onthult: Peter Gillis gaat binnenkort van de buis

Het lijkt erop dat de onaantastbare kaalkop toch eindelijk van de buis gaat verdwijnen. Volgens Talpa-insider Johan Derksen wil John de Mol hem eruit kieperen, hij wacht alleen nog op het perfecte moment.

Johan Derksen weet als gerespecteerd Talpa-ster natuurlijk goed wat er speelt bij de directie. John de Mol steunde Gillis door moddervet en dun. Maar nu zal Peter, die al geruime tijd de fatale dans weet te ontspringen, er toch een keer aan moeten geloven.

Vergunning kwijt

Peter heeft zoveel rechtszaken in zijn agenda staan dat het niet meer discutabel is: deze man is foute boel. Wilfred Genee bracht gister weer een Gillis-akkefietje ter sprake bij Vandaag Inside: “Peter Gillis is weer een vergunning kwijt, nu in Baarlo op z’n vakantiepark. Dat krijgen we natuurlijk niet te zien in die reallifesoap als die weer terug zou komen, maar dan weten we even dat het wel zo is.”

Nepsoap

Johan Derksen vindt het maar vreemd: “Het is niet reallife,…