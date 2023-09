In de meest recente Vandaag Inside-aflevering voerden de eeuwige experts Johan Derksen en René van der Gijp een gesprek over Matthijs van Nieuwkerk. De in opspraak geraakte presentator overweegt een terugkeer op de buis, maar volgens René moet hij dat niet bij SBS doen. Iets dat Johan niet zint

Bekijk de beelden hieronder: