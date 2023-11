Johan Derksen heeft medelijden met kinderen Douwe Bob: ‘Popiejopie ge*le papa!’

Presentatrice Dyantha Brooks heeft in een uitzending van Shownieuws een live-interview met Douwe Bob afgekapt wegens onfatsoenlijk gedrag. Deze heldendaad werd gister aan tafel besproken bij Vandaag Inside: “Hij werd gelijk aangepakt!”

Drie moeders

Hélène vertelt aan tafel bij Vandaag Inside dat ze de actie van Dyantha wel kan waarderen: “Zij was echt oprecht geïrriteerd en dat leverde een beetje ongemakkelijke televisie op en dat is natuurlijk héérlijk om naar te kijken. Ja, dat is leuk.”

Ook René van der Gijp kan erom lachen: “Hahahaha! Hij werd gelijk aangepakt!” Maar als het aan Johan Derksen ligt, nog niet hard genoeg. Hij begint over het feit dat Douwe Bob overal zijn zaadjes plant en drie kinderen bij drie verschillende moeders heeft verwekt.

Escapades van geile papa

Johan vindt daar wel iets van: “Ja, weet je wel, dit is mijn wereld helemaal niet. Maar ik heb domme dingen gedaan in mijn leven – daar wil ik af en toe nog…