Johan Derksen blokkeert Lilian Marijnissen als vaste gast bij VI: ‘Niet meteen van waarde’

Lilian Marijnissen mocht plaatsnemen aan tafel bij Vandaag Inside, maar of ze dat na deze opmerking van Johan Derksen nog een keer doet…

Politica Lilian Marijnissen nam plaats aan tafel bij het populaire televisieprogramma Vandaag Inside. Lilian gaf daar aan dat ze in alles wat ze doet graag van waarde is. Ze vindt alleen zoveel verschillende dingen leuk om te doen, dat het lastig is om haar aandacht te spreiden. Zo vindt ze sport bijvoorbeeld heel leuk. Johan Derksen, bekend als de ‘bromsnor’ van het programma, merkte toen erg scherp op: “Maar dan ben je niet meteen van waarde, he?” De opmerking zorgde voor een schaterlach van Lilian die snel reageerde met: “Dat heb ik vanavond wel gezien.”

Het publiek is de echte winnaar van de avond

Het lijkt erop dat de politica in staat is om zichzelf niet al te serieus te nemen en te genieten van de ontspannen sfeer van Vandaag Inside. Daar hebben andere politici…