Johan Cruijff Arena neemt massaal wraak op knipoog-Kroaat Vida

AEK Athene-verdediger (34) kent een ongelofelijk vervelende avond in de Johan Cruijff Arena donderdagavond in de Europa League. De knipoog-Kroaat heeft een verleden met Ajax, maar het lijkt erop dat de Amsterdammers donderdagavond op verschillende wijze revanche nemen op Vida.

Allereerst bij het tweede doelpunt van Ajax, waarbij Vida niet vrijuit ging en buitenspel ophief, waardoor Kenneth Taylor kon scoren. Bij de eerste goal keek hij vooral toe hoe Chuba Akpom kon scoren.



Ook het publiek had het gemunt op de verdediger, die een aantal maal met een laserlampje in het oog geschenen werd vanaf de tribunes in het stadion in Amsterdam. Toen Vida vlak voor rust enigszins gemakkelijk op de bon ging, ging de Johan Cruijff Arena oook nog eens uit zijn plaat.

Daarnaast vocht Vida veel rechtstreekse duels uit met Brobbey, die de Kroaat een aantal keer knap naar de grond gewerkt kreeg. Sowieso was de spits van de Amsterdammers een plaaggeest voor Vida,…

