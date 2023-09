Johan Bakayoko legt uit waarom hij deze zomer niet vertrok bij PSV

Top op de slotdag van de zomerse transferperiode leek nog te kunnen gaan vertrekken bij PSV. De twintigjarige Belg onthult echter dat hij al in een vroegtijdig stadium had besloten om nog minstens een halfjaar in Eindhoven te blijven.

PSV beleefde een hectische Deadline Day. De club rondde de inkomende transfers van aanvaller Hirving Lozano (Napoli) en verdediger Armel Bella-Kotchap (Southampton) af en leek daarnaast nog afscheid te gaan nemen van twee sterkhouders: Bakayoko én Ibrahim Sangaré. Beiden zouden op weg zijn geweest naar de Premier League, in het geval van Bakayoko was Burnley concreet met een bod van 35 miljoen euro. Aan het eind van de dag vertrok alleen Sangaré, die voor datzelfde bedrag (exclusief bonussen) verkaste naar Nottingham Forest.



Bakayoko wist naar eigen zeggen al veel langer dat hij deze zomer nergens naartoe zou gaan. “Ik had dat al voor de start van de zomer beslist”, vertrouwt hij het ED toe. “Ik wilde met…