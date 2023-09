Joey Veerman wordt kort na tweede interland vader van zoon Frenkie

beleefde donderdag een dag die hij van zijn leven niet meer zal vergeten. Eerst mocht hij in het stadion van zijn eigen club PSV als invaller voor zijn tweede interland in het Nederlands elftal spelen, enkele uren later stond hij vervolgens met zijn pasgeboren zoon in de armen. Of het met de invalbeurt te maken heeft is niet duidelijk, maar het jongetje heeft uitgerekend de naam Frenkie gekregen.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een Instagram-post van de moeder van Veerman. De speler “werd direct na het duel door de teammanager van het veld geroepen met de mededeling dat hij meteen in Eindhoven naar het ziekenhuis moest, omdat zijn vriendin Chantalle op het punt van bevallen stond”, zo weet de ochtendkrant.



Het zou een kort nachtje worden voor Veerman: “In de nachtelijke uurtjes werd vervolgens zoontje Frenkie geboren”, leest het. De staf van het Nederlands elftal geeft de 24-jarige middenvelder alle gelegenheid om de eerste momenten met…

