Joey Kooij krijgt het zwaar te verduren tijdens PSV

In de topper PSV – FC Twente leek de uitploeg vlak na rust op een 0-1 voorsprong te komen, maar volgens scheidsrechter Joey Kooij maakte aanvaller daarbij een overtreding op doelman Walter Benítez. De meningen zijn erover verdeeld of dit terecht is.

Boadu liep bij een corner tegen de keeper van PSV aan, maar ogenschijnlijk leek de spits weinig verkeerds te doen. Nadat Kooij het doelpunt afkeurde, besloot de VAR de scheidsrechter ook niet naar de kant te roepen. Binnen enkele seconden was de check al voorbij. Op X is men verrast over deze beslissingen van het arbitrale team. Ook Michiel Kramer reageert verbaasd, waarbij hij een referentie maakt naar de initialen van de betreffende scheidsrechter.

JK 😭. Wat een armoe ! — Michiel Kramer (@kramerinho) March 17, 2024

Compleet achterlijke beslissing. — Rob de Keijzer (@RobdeKeijzer) March 17, 2024